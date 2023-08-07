Українські електромережі вдалося відновити на 70-80%, - голова правління Укренерго Кудрицький

Наразі вдалося відновити 70-80% електромереж, які зазнали шкоди під час російських масованих обстрілів взимку.

Про це заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький розповів у коментарі Фактам ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"За такий короткий термін у декілька місяців відновити всю енергосистему після ракетних обстрілів повністю, на 100% просто неможливо. Але з того, що ми запланували для готовності магістральних мереж до осінньо-зимового періоду, виконано близько 70-80%. Звичайно ж, ми продовжуємо далі виконувати свою роботу", – зазначив він.

Кудрицький зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Укренерго ввело в роботу два об’єкти з нуля.

"Одну повітряну лінію, дуже важливу, стратегічно важливу, ми ввели минулого року в роботу. Ще один об’єкт ми збудували з нуля, закінчили в цьому році, який дав нам можливість включити лінію електромереж, яка з’єднує українську енергосистему і Польщу", – розповів він.

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Раніше Кудрицький заявляв, що 56 трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, вдалося відновити. Ще 7 – в роботі.