Україна готова надати Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней, - МЗС

Україна пропонує надати Словенії гелікоптер для участі в пошуково-рятувальних операціях з ліквідації наслідків масштабної повені.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях", - написав він.

За словами речника МЗС, в межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі проти російської агресії.

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