Вступ до НАТО - це питання нашої безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу є питанням безпеки України.

Про це він заявив в інтерв'ю La Nación, передає Цензор.НЕТ.

"Коли кажуть, що НАТО воює з Росією на українській території, це говорить Росія. Бо в їхній голові не вкладається уявлення, як таке маленьке військо може протистояти такому великому, як їхнє. Щоб виправдати зусилля, які вони докладають, і те, що вони не можуть перемогти", - пояснив він.

За словами Зеленського, деякі країни, наприклад, країни Балтії, були б раді, якби українська армія була на їхній території, щоб їх захищати, але після війни.

"Нам не потрібні бази ні з боку США, ні з інших країн-партнерів. Географічно Україна близька до Росії та інших країн, і там теж є приклад: де НАТО, там немає війни. І наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять до НАТО, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може до них повернутися", - сказав глава держави.

"Дехто думає, що Україна може прийти на територію Росії, але ми ніколи не хотіли ніякої війни. Всю нашу промисловість вивезли з окупованих територій. І це вже колоніалізм. Тому питання НАТО, вибачте, це питання нашої безпеки і захисту наших людей, і все", - підсумував він.

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