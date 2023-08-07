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Росіяни закрили Чонгарський міст, запустили реверсний рух транспорту по іншій смузі, - Хлань

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Росіяни закрили Чонгарський міст, запустили реверсний рух транспорту по іншій смузі, - Хлань
Міст, який з’єднує Генічеськ і Арабатську Стрілку, працює з реверсним рухом цивільного транспорту по одній смузі, військова техніка пересуватись не може.

Про це у Фейсбуці повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише Цензор.НЕТ.

"Ситуація по мостах: Чонгарський міст окупанти закрили, рух транспорту припинено; міст, який зʼєднує Генічеськ і Арабатську Стрілку, працює з реверсним рухом по одній смузі. Військова техніка пересуватись не може, і в основному мостом їде цивільний транспорт, але місцеві повідомляють, що по кілька БТР проїжджає", - уточнив Хлань.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Збройних силах України підтвердили ураження двох мостів - Чонгарського та Генічеського, на межі тимчасово захопленої території Херсонської області та Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повідомляють про прильоти по мостах у Чонгарі та Генічеську. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Asey
    Корабель не добили,Кримський міст теж,десантний корабель не добили,чонгарський міст також,криволапі чи шо,ну колись зробите теж саме як с "москвою"???
  • Максим Бистрий 2caadf8f
    Більше новин про Чонгар, а заодно і підняти знову тему як Zе-командівці призвели до розмінування та подальшого знищення України.
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