Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад 2,2 млн євро

Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника, який порушив умови договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони на суму понад 2,2 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

"Спір виник між Міністерством оборони України та іноземним постачальником у зв’язку з порушенням останнім умов зовнішньоекономічного договору на поставку захисного спорядження для Сил оборони, а саме налокітників та наколінників. Постачальник порушив не тільки строки поставки товару, але й об’єм - було поставлено лише близько11% від загального обсягу товару за договором. Міноборони, у свою чергу, належним чином виконало свої зобов’язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іноземного постачальника неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар в повному обсязі так і не надійшов.

"В березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами. Розгляд спору в міжнародному арбітражі завершився винесенням остаточного арбітражного рішення на користь Міноборони. Таким чином, міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад 2,2 млн євро", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що арбітраж також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони. Зауважується, що вже в ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.