Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад 2,2 млн євро
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.
"Спір виник між Міністерством оборони України та іноземним постачальником у зв’язку з порушенням останнім умов зовнішньоекономічного договору на поставку захисного спорядження для Сил оборони, а саме налокітників та наколінників. Постачальник порушив не тільки строки поставки товару, але й об’єм - було поставлено лише близько11% від загального обсягу товару за договором. Міноборони, у свою чергу, належним чином виконало свої зобов’язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що іноземного постачальника неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар в повному обсязі так і не надійшов.
"В березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами. Розгляд спору в міжнародному арбітражі завершився винесенням остаточного арбітражного рішення на користь Міноборони. Таким чином, міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад 2,2 млн євро", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що арбітраж також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони. Зауважується, що вже в ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.