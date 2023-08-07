Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ, засуджено до 5 років в’язниці, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ МП – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це в телеграмі повідомила Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі.

Зокрема, його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.



Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.



Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні.

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