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Митрополита УПЦ МП Павла відпустили з-під варти під заставу у більш ніж 33 млн гривень. ВIДЕО

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Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) відпустили з-під варти під заставу у більш ніж 33 мільйони гривень.

Про це повідомив адвокат Павла Микита Чекман у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"На веб-сайті Української православної церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора", – йдеться в повідомленні.

Заставу, у розмірі 33,3 мільйони гривень, зібрали близько 1000 осіб.

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Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Ги, 33,3 млн грн. Як 33 серебреники....
  • Энди Мир
    Підари шашличні своїх ніколи не посадять .
  • Віктор Кравчук
    Тепер в мерседес і з боями в росію... Там Скабеєва вже зачекалась...
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