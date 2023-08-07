Естонія не планує висилати росіян і білорусів за прикладом Латвії та Литви

Естонія не планує вживати заходів щодо громадян Росії та Білорусі, які перебувають на території країни, як це мають намір зробити Латвія та Литва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив, що Таллінн не планує вдаватися до масового вислання росіян і білорусів, як це зробили інші країни Балтії.

"Ми не обговорювали цю пропозицію в світлі того, щоб робити якісь анкети. Насправді це не дає реальної картини тих людей, які можуть становити небезпеку. Ці люди дуже добре вміють брехати і відповідати так, як ми хочемо почути або побачити в анкеті", – пояснив Ляенеметс.

Що стосується знання мови, то, нагадав міністр, воно оцінюється під час продовження посвідки на проживання, при цьому існують винятки для, приміром, літніх людей або дітей, які навчаються в естонській школі.

Міністр внутрішніх справ Естонії також запевнив, що країна не планує жодних змін у вимогах до знання мови. Проросійських осіб, які становлять загрозу безпеці, буде, як і раніше, виявляти естонська Поліція безпеки.

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