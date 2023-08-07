У Чорному морі вибухнула міна, яка дрейфувала в сторону узбережжя Одещини
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У відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до чорноморського узбережжя Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сили оборони півдня України повідомили в телеграмі.
"До чорноморського узбережжя Одещини пообіді штормом несло ще одну міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі", - ідеться в повідомленні
Зазначається, що вибух зафіксували Сили оборони на відстані понад кілометр від урізу води.
Громадян попередили про високу мінну небезпеку.