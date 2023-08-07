У МЗС спростували інформацію про те, що близько 50% українських дипломатів не повертаються із закордонних відряджень

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну, є хибною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", - відповіли у МЗС на запит агенції.

У МЗС зазначили, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України - 1485 осіб.

"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - додали в МЗС.

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Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.

"Показово, що публікація в "Дзеркалі тижня" з неправдивою інформацією збіглася в часі з дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, розгорнутою Службою зовнішньої розвідки РФ", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, Дзеркало тижня опублікувало матеріал, у якому стверджується, що з початку минулого року з посольств України за кордоном не повернулися від 40 до 60% співробітників дипломатичних відомств.