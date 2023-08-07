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Замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує позбутися Комітету з питань свободи слова, - Сюмар

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Замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує позбутися Комітету з питань свободи слова, - Сюмар
Монобільшість у Верховній Раді планує ліквідувати Комітет з питань свободи слова.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише народний депутат із фракції "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Трохи новин. Нестор Шуфрич став надто токсичним для монобільшості, хоч і так він прямо "довгожитель" як для найвідданішого соратника Медведчука. Та замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує… позбутися Комітету з питань свободи слова", - повідомила Сюмар .

Нардеп нагадує, що цей комітет у ВР працював в найскладніші часи - за цензури Кучми-Медведчука і Януковича-Льовочкіна. І був майданчиком, де принаймні можна було підняти проблему прав журналістів і їх можливості працювати. За результатами цих обговорень злочини проти журналістів були криміналізовані. А спроби цензури після розголосу інколи вдавалося відкочувати назад.

"З 2019 року в комітеті майже не лишили повноважень і де факто спробували маргіналізувати. Шуфрич цьому явно допоміг, коли клеїв рота скотчем за російську пропаганду на медведчуківських каналах, але "не помічав" відключення українських каналів і відвертої цензури. Тепер комітет хочуть ліквідувати. За не потрібністю, вочевидь. А свободу слова просто хочуть передати комітету… з питань прав людини. Це є повним нонсенсом, адже там точно немає людей, що мають компетенції в інформполітиці і в жодній! європейській країні ці сфери не обʼєднуються в профільні комітети. Швидше права людини обʼєднуються з юстицією, а свобода слова - з інформполітикою", - зазначає Сюмар.

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На думку нардепки, ліквідація Комітету зараз - це фактичне визнання перемоги цензури над свободою слова. "Часом з водою можна вихлюпнути дитину. Тут разом з Шуфричем прагнуть викинути цілий комітет і головне, його сферу відання, яка насправді має неймовірно суттєве значення для правильного вектору країни", -  додає представниця "ЄС".

"До речі, щодо Шуфрича так поспішають саме тому, що, за моєю інформацією, проти нього порушено декілька кримінальних справ, в тому числі і по статті "державна зрада". Нагадаю, його соратника Рабіновича навіть заочно арештував суд за "поширення наративів держави-агресора". Наративи у них з Шуфричем були відверто схожими", - зазначає Сюмар.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Аажеж, в Україні позакривали проукраїнські канали. То яка ж це ''свобода слова''? А якщо немає свободи слова то навіщо такий комітет.
  • krot_lub
    Хто голосував за «слуг» та опсж? Горіть в пеклі. Про що ви думали? «Хоч паржом».
  • Чайка Київ
    Какаяразніца?

    Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
    https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o

    Путч. Русский - нах*й:
     🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
    🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
    За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
    Торгівля йде не напряму, а через посередників.
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