28 осіб, зокрема 4 дитини, загинули на водоймах за вихідні, - ДСНС

28 людей загинуло на воді лише за минулі вихідні. Серед них 4 дитини.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"З початку року маємо вже 675 загиблих, у тому числі 67 дітей. Розуміємо, що у спеку всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки = трагічні наслідки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також назвали найчастіші причини трагедій: непристосовані та незнайомі водойми, озера, штучні ставки, купання у стані алкогольного сп’яніння, самовільне перебування дітей на воді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10-річна дитина загинула внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря на Одещині. ФОТО