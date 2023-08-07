Жодної дискусії щодо проведення виборів не ведеться, - Веніславський

Не ведеться жодної дискусії про те, чи варто проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Взагалі жодних дискусій не ведеться, жодної інформації про те, що хтось обговорює можливість проведення виборів, немає", - зазначив він.

Веніславський наголосив, що не чув, щоб серед депутатів чи представників влади обговорювалась можливість проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану. "Тому Рада ніяких консультацій з ЦВК не проводить, ніяких рішень не приймає та навіть не обговорює це питання", - запевнив він.

На суб'єктивне переконання Веніславського, Конституція України опосередковано не дозволяє проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану, але прямої заборони немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори будуть після перемоги у війні, - Зеленський

"Через різне розуміння та бачення юристами статті 83 Конституції щодо виборів і виникає дискусія в юридичній площині, але підстав для неї, з точки зору політичних реалій, на сьогодні немає взагалі", - наголосив він.

Політик акцентував, що на жодному політичному рівні питання проведення виборів не обговорювалось, окрім заяви Голови ВР Руслана Стефанчука, який відповідав на задане йому журналістами питання про можливість проведення виборів в умовах війни.

"Він (Стефанчук. – Ред.) сказав з точки зору свого розуміння, що вибори можливі, я вважаю, що неможливі, але це лише дискусія", - резюмував Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори без військових, які зараз боронять Україну, неможливі, - Данілов

Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.