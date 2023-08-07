Тривають важкі бої у наступі, ініціатива на нашому боці, - Залужний
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Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції", - повідомив Залужний.
"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.
Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - зазначив головком ЗСУ.
Також співрозмовники обговорили актуальні потреби Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах.