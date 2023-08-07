Новини • Війна

Тривають важкі бої у наступі, ініціатива на нашому боці, - Залужний

12 57661
Тривають важкі бої у наступі, ініціатива на нашому боці, - Залужний
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції", - повідомив Залужний.

"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - зазначив головком ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема для українського контрнаступу - це мінні поля, а не відсутність F-16, - Міллі

Також співрозмовники обговорили актуальні потреби Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • аспм мпри
    В районе Работино стадо свинорусов переоделось в Украинскую форму, и хотело зайти в тыл ЗСУ . К счастью этот «ход конём» запеленговала доблестная арта орков !! В результате friendly fire, арта задвухсотила 32 дол№****…)) В свою очередь контрбатарейка ЗСУ ок№ела от такого движа , и наваляла по арте свинорусов, там ещё -19 грязножопых …)) Итог: Минус 51 долбоящер !!!
  • три - пятнадцать
    і з чого такі висновки, що "Від Залужного відвернулася військова удача"?
    ну заплюйте щє Залужного - це якийсь нескінченний зелений триндець...
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини