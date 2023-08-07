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ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого

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ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого
На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Щоб "прикрити рота" підлеглому, воєнком вирішив провести "виховну роботу".

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

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Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі.

Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого 01
ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого 02
ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого 03

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    ****** правоохоронні органи!
    Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
    Це замах на вбивство! до 15 років!
  • Дмитрий Чечикай a42705a2
    ТЦК та СП це *****...й совок разом із тими хто в них працює!!!!!! Ухилянти, хабарники, пристосуванці і тому подібна жирна ****...та!
  • Вадим Карапіщенко
    Млять, просто дивишся на то тцк, та то шобла злочинців, там один б'є підлеглого битою бейсбольною в той час другий знімає на телефон, в Одесі так мобілізує що купляє віли в Іспанії, тут зібрав ще два злочинця і приїхали на разборки побили підлеглого який мішав вчиняти злочини (доречі тут не перевищення повноважень, а викрадення і катування людини групою осіб), по вмій країні відео де члени тцк викрадають людей і насильно садять в авто і везуть в невідомому напрямку!!!
    Що це робиться???
    Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
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