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Запрацювала послуга онлайн-замовлення номерних знаків на автомобіль, - МВС

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Запрацювала послуга онлайн-замовлення номерних знаків на автомобіль, - МВС
Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - йдеться у повідомленні.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

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У МВС зазначають, що це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    яка подія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хай світ помовчить-ми обираемо знак
  • Магирус
    ТОП "блатных" номеров:

    - ДВЕ-ТРИ-НЕДЕЛИ

    - БОРИСОВ

    - ИНГУЛЕЦ

    - Я МИТБОЛ
  • три - пятнадцать
    велике знаковництво - задіяни всі міністерства!
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