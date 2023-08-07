Запрацювала послуга онлайн-замовлення номерних знаків на автомобіль, - МВС
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Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.
Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - йдеться у повідомленні.
Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.
У МВС зазначають, що це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.