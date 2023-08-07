За добу Сили оборони на Куп’янському напрямку ліквідували 34 окупантів та поранили іще 82, - Череватий

Під час відбиття ворожих атак на Куп’янському напрямку 7 серпня ЗСУ ліквідували 34 окупантів та поранили іще 82. Також підбили російський танк Т-90.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час відбиття ворожих атак 34 окупантів було знищено, а 82 поранено. Також речник зазначив, що українські оборонці підбили найновіший ворожий танк Т-90, знищили два міномети та бліндаж з особовим складом.

"За цю добу в районі Петропавлівки, Синьківки та Першотравневого на Куп'янському напрямку росіяни штурмували 12 раз наші позиції. Марно. Вони використовували всі типи і калібри артилерії, 508 раз обстріляли наші позиції, 14 разів залучили бойову авіацію та гелікоптери", - розповів Череватий.

Читайте також: Росіяни почали більше застосовувати артилерію на Бахмутському напрямку, - Череватий

Раніше він повідомляв, що військові РФ сподіваються на Куп’янському напрямку повернути позиції, які були визволені українськими військовими. Проте ЗСУ знають про усі наміри російських сил і зривають їх.