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Варто бути готовими до нових масованих ракетних атак, - ГУР МО

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Варто бути готовими до нових масованих ракетних атак, - ГУР МО
Україна постійно працює над посиленням своєї ППО, але варто бути готовими до нових масованих ракетних ударів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"РФ – держава терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", – заявив він.

На його думку, з боку РФ практика завдавати ракетних ударів і здійснювати теракти щодо українських міст, мирної цивільної інфраструктури – як енергетичної, так і щодо житлових та соціальних об’єктів – спостерігалася вже багато разів, і думати, що не може бути здійснено подібних спроб у майбутньому, було б наївно.

"Україна розуміє, з ким має справу, і ми працюємо над посиленням систем і протиповітряної, і протиракетної оборони. Звичайно такі загрози існують, і це розуміє не лише Україна, але і наші партнери, з якими постійно проговорюється питання необхідності посилення захисту українського неба", – зазначив Юсов.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    уявіть, а як би не телемарафон, то хто знав би?
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ок , а каким образом лично мне готовится ? у нас неделю назад положили асфальт в переулках , будем разбирать и отбиватся асфальтом , жаль грузины убежали , а то и шампурами бы отбивались.
  • Alex Sav 8157c114
    скажіть гурмо якою рукою сраку витерати коли я обісрусь?
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