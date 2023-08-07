В Одеській області планують розпочати пляжний сезон після 10 серпня. Якість води стабілізувалася, - ОВА

На Одещині міська влада доручила провести підготовки доступу людей на пляжі, які були закриті через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі", - зазначив Кіпер.

Кіпер зазначив, що безпека - понад усе, тому пляжі мають бути обладнані:

✔️захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін

✔️спостережно-рятувальними постами

✔️буями

✔️засобами гучного мовлення

✔️наявними поблизу укриттями





Також читайте: Понад 13 тис. кв. км акваторії морів та внутрішніх вод потребують розмінування, - ДСНС

"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів", - наголосив Кіпер.

"За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляж", - звернувся Кіпер до населення.

Нагадаємо, після підриву росіянами 6 червня 2023 року Каховської ГЕС пляжі Одеси та Одещини були визнані непридатними для купання в зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення.

Також читайте: Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук