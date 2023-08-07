На Бахмутському напрямку за добу ворожі втрати становлять 67 окупантів вбитими та 118 пораненими, - Череватий

За 7 серпня на Бахмутському напрямку відбулося 10 боєзіткнень, під час яких Сили оборони ліквідували 67 загарбників та поранили іще 118.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За цю добу окупанти 630 разів били по наших позиціях (на Бахмутському напрямку. - Ред.). Відбулося 10 боєзіткнень на Бахмутському напрямку, 67 окупантів знищено, 118 - поранено", - зазначив він.

За словами Череватого, також Збройні сили на цьому напрямку знищили ворожу БМП, гаубицю Д-30, безпілотні літальні апарати, два дрони-камікадзе та п'ять польових складів із боєприпасами, "що важливо, з огляду на те, що ворог там усе більше використовує артилерію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу Сили оборони на Куп’янському напрямку ліквідували 34 окупантів та поранили іще 82, - Череватий