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Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США передати Україні ракети ATACMS

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Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США передати Україні ракети ATACMS
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також Кулеба закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України.

У свою чергу, Блінкен розповів, що обговорив із Кулебою результати зустрічі в Саудівській Аравії та контрнаступ ЗСУ.

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Нагадуємо, ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км.

Топ коментарі

  • Камиль Баянов
    Вашингтон просто ждет прорыва фронта хоть на одном направлении. Это американцы. Они ж прагматики. Им результаты нужны для дальнейшего форсирования помощи. Неужели в НАТО не представляли себе возможное минирование Россией всех направлений, тем более обладая спутниковым мониторингом. Или там у них походу с Путиным идет торг?
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Якшо США нададуть Атакамс - німці дадуть Таурус
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Штати закликали прибрати д'єрмака. Ви це зробили?
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