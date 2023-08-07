Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США передати Україні ракети ATACMS

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також Кулеба закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України.

У свою чергу, Блінкен розповів, що обговорив із Кулебою результати зустрічі в Саудівській Аравії та контрнаступ ЗСУ.

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Нагадуємо, ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км.