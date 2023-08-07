Зеленський – у річницю агресії РФ проти Грузії: Лише повна деокупація і покарання загарбника поверне мир у Європу
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинського народу в 15-ту річницю вторгнення РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Президент України Володимир Зеленський опублікував у Twitter.
"У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни", - наголосив Зеленський.
"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", - додав він.