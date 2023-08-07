Румунія шукає нові шляхи для транспортування українського зерна, - голова МЗС Одобеску

Дії Росії посилюють продовольчу кризу в світі, тому Румунія шукає нові шляхи для транспортування українського зерна.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Румунія працює над пошуком додаткових способів допомогти транспортувати українське зерно, заявила у понеділок міністр закордонних справ країни, описавши ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні як "досить серйозну".

"Москва створює серйозні перешкоди для експорту українського зерна, який є порятунком для вразливих людей у багатьох країнах-імпортерах, що справді посилює світову продовольчу кризу", – сказала вона.

Одобеску наголосила, що Бухарест доклав зусиль протягом останніх місяців, щоб збільшити транзит українського зерна через Румунію, зокрема шляхом розширення пропускної здатності портів та пунктів пропуску, однак "щоб побачити результати, потрібен час".

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Вона додала, що Румунія також координує роботу з Україною, "щоб зрозуміти, як ми можемо зробити більше". Цього тижня очікуються подальші переговори між Бухарестом та Києвом на цю тему.