На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва ("Блискавка")

За час своєї служби Дар’я врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель Дар'ї Філіп'євої повідомили у Facebook.

Філіп'єва родом із Сум, але останні роки жила у Києві. Здобула освіту в Сумському державному університеті.

2019 року закінчила курс для бойового медичного персоналу, за швидку реакцію отримала позивний "Блискавка".

Після повномасштабного вторгнення Росії долучилась до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини.

"Я не могла просто залишитися вдома, тому що я солдат, сержант, бойовий медик, і мені потрібно захищати цю країну", – казала Дар'я.

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Дар'я також раніше працювала у 24-й окремій механізованій бригаді. У 2023 році Дар'ю нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

На її сторінці у Facebook близькі та знайомі висловлюють співчуття.

"Я знала цю дівчинку з дитинства… Це моя хрещениця. На жаль куми вже давно немає. Надя б гордилась своєю донечкою… Ти пішла з 24 бригади, бо там дівчат не допускали до передової. Ти дивом розминулася з косою в своєму еваку, що підірвався на протитанковій в іноземному легіоні… І тебе відправили в Харків в штаб. Ти рвалася рятувати і я допомогла тобі перевестися в ДШВ. Молнія наша! Молнією залишишся назавжди. Мама і бабуся тобою пишаються. Скажи їм, що я теж!", - зазначила Ніна Попова.

Дана Мартиненко пригадує, що для Дар'ї не існувало нереальних задач: "Інколи здавалося, що твоєї енергії, оптимізму та життєлюбності вистачало навіть на нас у тилу. Після нашої перемоги я б мала купити тобі той смішний рожевий ланчбокс, який ти хотіла брати потім на свою цивільну роботу. У тому іншому житті".

Юрій Кубрушко зазначив, що "Блискавка" була однією з найяскравіших і крутих бойових медиків.

"Мені бракує слів. Ми не були занадто близькими подругами, але я завжди була рада бачити тебе у себе в гостях. Ти була яскрава, як тисячі зірок, і вогняна. Блискавична. Я захоплювалася твердістю твого характеру і тим, як впевнено ти йшла туди, куди тобі було потрібно, як була готова змінювати під себе весь світ, аби досягти мети", - зазначила Анна Заварова.

Ведуча "Еспресо" Христина Парубій, яка брала у Дар'ї інтерв'ю, розповіла: "Я можу з гордістю сказати, хто пройшов через мої руки - не загинув", - казала мені Блискавка в інтерв'ю. А сьогодні сама загинула. Надзвичайно світла, позитивна та професійна людина. Любила свою роботу на фронті і вміло її виконувала Вона заряджала своєю енергією. У цій війні йдуть найкращі українці, поки вбивають російських падлюк".





