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5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено). ФОТО

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Внаслідок російського обстрілу житлових будинків у Покровську (Донецька область) 5 людей загинуло, 31 дістали поранення. Серед загиблих та поранених - рятувальники і поліцейські.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено) 01

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено) 02

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - повідомили в МВС.

5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено) 03

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5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено) 04

Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено) 05
5 загиблих та 31 поранений у Покровську внаслідок російського обстрілу, - МВС (оновлено) 06

Як повідомили в МВС, станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31. З них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Breaking Bad
    По мирним цілям ЗСУ відповідати не буде, тому ще це військовий злочин, а по військовим цілям ЗСУ відпрацьовує на відмінно. Контрбатарейну боротьбу ЗСУ ведуть дуже вдало.
  • Yakov Yakov a510eb23
    і скільки можна це терпіти і не відповідати йбаній русні адекватно? і є чим , і треба-але зебидло на чолі з кремлівським пдарасом дєрьмаком не робе.
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