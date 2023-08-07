Окупанти активізували обшуки в Енергодарі - перевіряють, чи є російські паспорти, - мер Орлов
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулі кілька днів окупанти знову помітно активізували ходіння по квартирах та проведення обшуків у енергодарців. У ці вихідні найбільше таких випадків було зафіксовано в 1 мікрорайоні Енергодара, хоча точково навідувались і в інші райони міста", - поінформував Орлов.
За його словами, поведінка російських загарбників під час обшуків не змінилася. Насамперед вони вимагають показати російський паспорт, а за його відсутності починають максимально тиснути та погрожувати.
"Останнім часом стали встановлювати конкретні терміни, в які зобовʼязують людей отримати той недодокумент. Найчастіше називають тижневий термін", - розповів Орлов.
Загарбники погрожують, що в разі відмови наступна "бесіда" буде вже у катівні "за дуже некомфортних та болісних умов". Також лякають депортацією, але насправді "депортованих" відводять у катівні, і звідти вони вже не повертаються.
Орлов наголошує, що енергодарцям варто бути дуже обережними, коли вони виходять на звʼязок з родичами, які перебувають на підконтрольній Україні території. Адже на вулицях міста багато спецавтомобілів РЕБ, за допомогою яких загарбники пеленгують звʼязок і намагаються контролювати енергодарців.