Окупанти активізували обшуки в Енергодарі - перевіряють, чи є російські паспорти, - мер Орлов

В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни проводять обшуки та поквартирні обходи, перевіряючи наявність російського паспорта.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулі кілька днів окупанти знову помітно активізували ходіння по квартирах та проведення обшуків у енергодарців. У ці вихідні найбільше таких випадків було зафіксовано в 1 мікрорайоні Енергодара, хоча точково навідувались і в інші райони міста", - поінформував Орлов.

За його словами, поведінка російських загарбників під час обшуків не змінилася. Насамперед вони вимагають показати російський паспорт, а за його відсутності починають максимально тиснути та погрожувати.

"Останнім часом стали встановлювати конкретні терміни, в які зобовʼязують людей отримати той недодокумент. Найчастіше називають тижневий термін", - розповів Орлов.

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Загарбники погрожують, що в разі відмови наступна "бесіда" буде вже у катівні "за дуже некомфортних та болісних умов". Також лякають депортацією, але насправді "депортованих" відводять у катівні, і звідти вони вже не повертаються.

Орлов наголошує, що енергодарцям варто бути дуже обережними, коли вони виходять на звʼязок з родичами, які перебувають на підконтрольній Україні території. Адже на вулицях міста багато спецавтомобілів РЕБ, за допомогою яких загарбники пеленгують звʼязок і намагаються контролювати енергодарців.

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