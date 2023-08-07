Ворог, імовірно, використав "Іскандери" для удару по Покровську, - Офіс Генпрокурора

У Офісі Генпрокурора припускають, що ворог завдавав удару по Покровську балістичними ракетами "Іскандер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОГП.

"7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. За попередніми даними, в результаті влучання у 5-поверховий будинок пʼятеро людей загинули...", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

Інформацію про те, що удар було завдано "Іскандерами" підтвердив у відеозверненні і президент Володимр Зеленський.

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Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу житлових будинків у Покровську (Донецька область) 5 людей загинуло, 31 зазнали поранення. Серед загиблих та поранених - рятувальники і поліцейські.