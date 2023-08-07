США продовжуватимуть тиснути на Росію, щоб повернути її до зернової угоди, - Держдеп
З такою заявою виступив у понеділок Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи",- заявив Міллер.
Він також наголосив, що Сполучені Штати не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди. У цьому зв’язку Міллер підкреслив, що експорт російських добрив і російського зерна, на що жалілися в Москві, мав одні з найвищих показників впродовж дії Чорноморської ініціативи.
За його словами, США продовжать роз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди, а також за бомбардування українських портів і зернової інфраструктури.
"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ",- наголосив Міллер.
Водночас він зазначив, що в Вашингтоні поки не бачать жодних ознак готовності Кремля поновити свою участь в ініціативі.