Росія може бути причетна до сьогоднішнього вибуху в Туреччині, - ГУР МО
Про це заявив представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту диктатора (російського диктатора Володимира Путіна. - Ред.) до Туреччини", - заявив Юсов.
Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження "зернової угоди" і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.
Нагадаємо, унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.