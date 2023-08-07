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Росія може бути причетна до сьогоднішнього вибуху в Туреччині, - ГУР МО

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Росія може бути причетна до сьогоднішнього вибуху в Туреччині, - ГУР МО
Необхідно вивчити причетність Росії до вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини.

Про це заявив представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту диктатора (російського диктатора Володимира Путіна. - Ред.) до Туреччини", - заявив Юсов.

Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження "зернової угоди" і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.

"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.

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Нагадаємо, унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.

Топ коментарі

  • Amber
    А хто ж і ще , як не кремлівський вилупок , який повністю ох@ їв 😡
  • 5 копійок
    Як щось десь вибухає, шукайте сліди лаптєй.
  • Lemberg 0789493e
    "І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.
    Це як?
    Ви розвідка,а не клуб блогерів.
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