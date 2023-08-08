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Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. ФОТО

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Під час проведення рятувальної операції у Покровську загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко 01

"Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці.

Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС – полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області", - сказав президент.

Як повідомили в МВС, полковнику Омельченку було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі.

Також дивіться: Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 7 серпня російськи окупанти нанесли удар 2 ракетами "Іскандер" по житловим будинкам у Покровську

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Топ коментарі

  • Wasyl Worobec
    R.I.P. .....
  • три - пятнадцать
    гинуть кращі - зелена гидота не гине - керує...
  • ольга гусева 586d9792
    Вічна пам'ять Герою, Спочивай з миром, хлопче!
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