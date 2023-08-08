Адміністрація Байдена готує запит в Конгрес США на додаткове фінансування допомоги Україні
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Адміністрація Байдена працює над запитом на додаткове фінансування військової допомоги для України, який буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.
Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Деталі ще мають бути визначені Управлінням бюджету. Але я думаю, що ми матимемо дуже вагомі аргументи і, сподіваюся, заручимося підтримкою Конгресу для продовження фінансування, зокрема для збільшення виробництва боєприпасів і придбання боєприпасів для підтримки України", – повідомив Буш.
Раніше повідомлялось, що Білий дім не планує просити Конгрес про фінансування нової допомоги Україні до кінця фінансового року наприкінці вересня. У свою чергу, деякі з чиновників адміністрації, законодавці та члени Конгресу побоювались, що кошти можуть закінчитися до середини літа.