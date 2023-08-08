Новини • Агресія Росії проти України

Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 67, загинуло 7 осіб

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Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 67, загинуло 7 осіб
Станом на 7:00 8 серпня у Покровську загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.

Про це повідомили у МВС України, інформує Цензор.НЕТ

"Загинуло 7 осіб. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. ФОТО

Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    Цікаво.

    Ми літачком царапнули скло у москві: ООН засуджує і вимагає припинити .
    росія б'є прицільно по 2-м житловим будинкам і вбиває людей: 0 реакції .

    Ми ж не пусте місце, якого х*я нас вбивають, без якоїсь реакції світу, без наслідків
  • Alex Suhenko e8c4dd36
    а вы и дальше запускайте самолетики по москве. надо делать так чтобы каждую ночь ******** по границе Украины в любом городишке бегали в подвал. и начали интересоваться политикой ане смотреть тв.
  • stanis nasvaiko
    ЗСУ зобов'язані завдавати ударів по кацапських населених пунктах і знищувати цивілільних кацапів . 👈
    Якщо нам розповідають, що цього робити не можна (?) - це явна неповага до українського народу, України та нахабна маніпуляція на користь паРАші.

    Нас просто за лохів тримають!
    Усі цивільні кацапи повинні тремтіти від страху.
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