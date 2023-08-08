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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 800 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 4254 (+10) од,

бойових броньованих машин - 8278 (+8) од,

артилерійських систем - 4996 (+19) од,

РСЗВ - 709 (+0) од,

засоби ППО - 468 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 312 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4),

крилаті ракети - 1377 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од,

спеціальна техніка - 737 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин 01

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