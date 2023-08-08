Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин
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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 800 військових РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
танків - 4254 (+10) од,
бойових броньованих машин - 8278 (+8) од,
артилерійських систем - 4996 (+19) од,
РСЗВ - 709 (+0) од,
засоби ППО - 468 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 312 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4),
крилаті ракети - 1377 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од,
спеціальна техніка - 737 (+2).