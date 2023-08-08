ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, - Генштаб

Українські воїни продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

Ковальов зазначив, що ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного.

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"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - повідомив Ковальов.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. "Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої", - додав він.