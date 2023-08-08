США посилять санкції проти КНДР за співпрацю з Росією, - Держдепартамент
Про це заявив у понеділок на пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми чітко заявили про нашу стурбованість щодо співпраці між Москвою та Пхеньяном. Ми чітко визначили, що Північна Корея хоче допомогти Росії у війні проти України", - наголосив речник.
За словами Міллера, позиція Сполучених Штатів Америки щодо цього питання залишиться непохитною. Речник Державного департаменту зауважив, що країна "продовжить посилювати усі санкції".
Раніше представник адміністрації наголошував, що США вводили санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які допомагали РФ у постачанні озброєння та технологій для ведення війни проти України. І Штати застосують нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої держави, яка допомагатиме Росії у її військових потребах.