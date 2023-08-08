Новини

США посилять санкції проти КНДР за співпрацю з Росією, - Держдепартамент

1 61621
США посилять санкції проти КНДР за співпрацю з Росією, - Держдепартамент
Сполучені Штати збираються посилити санкції та запровадити низку обмежень проти Північної Кореї за поглиблення військової співпраці з РФ та допомогу Москві у війні проти України.

Про це заявив у понеділок на пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявили про нашу стурбованість щодо співпраці між Москвою та Пхеньяном. Ми чітко визначили, що Північна Корея хоче допомогти Росії у війні проти України", - наголосив речник. 

За словами Міллера, позиція Сполучених Штатів Америки щодо цього питання залишиться непохитною. Речник Державного департаменту зауважив, що країна "продовжить посилювати усі санкції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь Китаю в переговорах щодо України в Саудівській Аравії була продуктивною, - Держдепартамент США

Раніше представник адміністрації наголошував, що США вводили санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які допомагали РФ у постачанні озброєння та технологій для ведення війни проти України. І Штати застосують нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої держави, яка допомагатиме Росії у її військових потребах.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • cimbitep
    фраза про санкції від США скоро перетвориться на несмішний анекдот...якщо вже не перетворилася.
  • Бандерівець
    Скажіть американцям, що Кім давно ложив свій болт на їх санкції!
  • Eight Wonder
    у КНДР есть Китай, им всеравно
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини