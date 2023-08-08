Туреччина продовжить контакти з усіма сторонами для відновлення "зернової угоди", - МЗС

Туреччина сприятиме відновленню "зернової угоди", оскільки вона єдина, хто це може зробити.

Про це заявив глава МЗС Хакан Фідан, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Anadolu.

Міністр наголосив, що головним пріоритетом буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу.

"Ми продовжуватимемо наші контакти з усіма сторонами для відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка зачіпає кожне домогосподарство у світі", - зазначив Фідан, додавши, що Туреччина - "єдиний учасник, який може це зробити".

Коментуючи російсько-українську війну, Фідан наголосив, що Туреччина залишатиметься рішучою покласти край бойовим діям та встановити мир: "Ми будемо наполегливо і настійно продовжувати домагатися припинення війни в Україні та встановлення миру".

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