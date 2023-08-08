Японія закликала Іран не постачати Росії зброю, яку вона використовує для війни проти України.

Про це повідомляє Kyodo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші під час зустрічі зі своїм іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіаном у Токіо закликав Іран прийняти "конструктивну відповідь" на війну, а також домовився продовжувати "тісну комунікацію" з питань, що стосуються Близького Сходу, повідомило МЗС Японії.

Переговори відбулися після того, як західні країни заявили, що Іран надає Росії військову допомогу, зокрема, безпілотники і боєприпаси, в той час як Токіо прагне використати свою традиційну дружбу з Тегераном, щоб сприяти припиненню війни.

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Японія цього року головує в групі країн G7, які з лютого минулого року зберігають економічні санкції проти Росії.

Хаяші також висловив "серйозне занепокоєння" розширенням ядерної діяльності Ірану, закликавши його до "повної і безумовної співпраці" з Міжнародним агентством з атомної енергії, зокрема, щодо багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, яку Японія підтримує.

Іран домовився з шістьма великими державами - Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та США - про обмеження своїх ядерних програм в обмін на скасування економічних санкцій. Але переговори зайшли в глухий кут після того, як президент США Дональд Трамп вивів Штати з угоди у 2018 році.

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