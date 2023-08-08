Після ударів по мостах ворог шукає альтернативні шляхи, проте вони дуже близько до позицій Сил оборони, - ОК "Південь"

Після ударів по мостах на Півдні України, поблизу окупованого Криму, росіяни шукають альтернативні шляхи постачання боєприпасів.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що вони намагатимуться поремонтувати те, що було пошкоджено. Але і тут вони ризикують. Тому що в такому випадку потрібно в цих місцях зосередити кількість людей та техніки, яка безумовно привертає увагу. А те, що туди ми сягнути можемо, вони вже усвідомлюють.

То ж у них залишається альтернативний шлях суходолом через Армянськ. Він набагато західніше, зрозуміло, чому вони використовували саме ті мости, тому що це набагато далі і вони сподівалися, що це безпечно. Зараз в них залишається той шлях, що не такий безпечний, бо дуже близько до Сил оборони", - пояснила вона.

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