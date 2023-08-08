КНДР готується відправити Росії зброю та боєприпаси, - речник Міністерства об’єднання Південної Кореї Ку Бьон Сам

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав великі збройні заводи, що виробляють снаряди для великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Однією з цілей такої перевірки могла бути підготовка до експорту РФ зброї та боєприпасів на війну проти України.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, заявив речник південнокорейського Міністерства у справах об’єднання Ку Бьон Сам, повідомляє Yonhap.

За його словами, минулого тижня Кім проінспектував ключові збройові заводи КНДР, зокрема ті, що виробляють снаряди для реактивних систем залпового вогню і двигуни для стратегічних крилатих ракет.

"Останні перевірки, мабуть, мали кілька цілей - продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і досягти експорту зброї", - сказав Ку.

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Він зазначив, що під час поїздки лідер КНДР вжив вираз "економічна робота національної оборони", що може свідчити про намір експортувати боєприпаси.

"Така заява Північної Кореї дуже безпрецедентна. Якщо це означає експорт зброї, то Північна сторона публічно заявила про намір порушувати резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють її ядерну та збройову програми", - резюмував Ку.

В Сеулі не виключають, що Північна Корея може прагнути посилити військову співпрацю з РФ. Так, одним із двох високих гостей на військовому параді у Пхеньяні 27 липня був міністр оборони Росії Сергій Шойгу, для якого Кім провів екскурсію виставкою північнокорейського озброєння, включно з новими ударними та шпигунськими безпілотниками й міжконтинентальними балістичними ракетами.

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