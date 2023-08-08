Міністерство юстиції США підтвердило співпрацю з МКС та Україною в розслідуванні воєнних злочинів

Міністерство юстиції Сполучених Штатів тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і українськими прокурорами для збору доказів і підготовки справ щодо скоєних РФ воєнних злочинів.

Про це заявив очільник американського Міністерства юстиції Меррік Гарленд у виступі перед Американською асоціацією юристів у місті Денвер, штат Колорадо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання AP.

Американський генпрокурор зауважив, що нещодавно Конгрес полегшив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні справ іноземних громадян, пов'язаних з Україною.

"Ми не чекаємо закінчення бойових дій, щоб домогтися правосуддя і притягнення винних до відповідальності. Ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами для збору доказів і підготовки справ, щоб бути готовими, коли прийде час, притягнути винних до відповідальності", - зазначив Гарленд.

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Гарленд перерахував допомогу, яку США надають Україні в контексті розслідування воєнних злочинів – від тренінгів щодо екологічних злочинів до розробки захищеної електронної системи управління справами.

Генпрокурор згадав арешт 500 мільйонів доларів підсанкційних активів у США та понад три десятки обвинувальних актів, які Мін’юст США виніс для забезпечення дотримання санкцій.

"Україна повинна робити три речі одночасно: вести війну, розслідувати воєнні злочини та забезпечити, щоб по інший бік війни було справедливе суспільство. (Для Міністерства юстиції США - ред.) велика честь бути разом із ними", – додав Гарленд.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден таємно дав розпорядження уряду почати передавати докази російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Цю інформацію підтвердив український генпрокурор Андрій Костін.