Росія розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі після атаки дронів, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них - це маневри", - сказала вона.
За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, ще один в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.
"Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт", - додала вона.