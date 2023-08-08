ОК "Південь" про успіхи після часткового прориву першої лінії оборони ворога: Просування іде, повідомляється про нього дозовано
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Так. Але ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", - сказала Гуменюк, відповідаючи на питання, чи вдається ЗСУ розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони противника на окремих ділянках фронту.
Однак вона наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота.
За словами Гуменюк просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.