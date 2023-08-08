Рашисти вдарили по Козачій Лопані на Харківщині: Постраждали 2 особи, є влучання у приватні будинки
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Російські окупаційні війська обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Так, загарбники завдали удару близько 9:20, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізовано у важкому та середньому станах.
"Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.