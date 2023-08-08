Ситуація на кордоні з Білоруссю перебуває на контролі, - Данілов

Наразі ситуація на кордоні України та Білорусі є контрольованою.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував Секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання щодо українсько-білоруського кордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується питання нашого кордону з Білоруссю і РФ, то майже на кожному засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, яке президент проводить щонайменше двічі на тиждень, це питання є на порядку денному. Генерал Дейнеко, який безпосередньо відповідає за кордон, має доповіді з цього питання. Ситуація знаходиться на контролі", - заявив він.

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Окремо Секретар РНБО зазначив, що якби у Росії не відхрещувалися від "Вагнера", це – один із проєктів, який є у РФ.

Данілов запевнив, що у разі виникнення якогось загострення ЗСУ і наші прикордонники готові дати відсіч агресору.

"Раніше було велике тренування - коли на територію Білорусі свого часу була завезена велика кількість громадян інших країн, які пробивалися через кордон. Саме ті тренування відбувалися на той час, намацувалися слабкі місця на кордонах Польщі і Литви. І я більш ніж впевнений, що наші польські і литовські друзі дадуть відсіч цим провокаціям, які на сьогоднішній день готує саме РФ", - поінформував Секретар РНБО, відповідаючи на питання, чи є серйозною загрозою те, що латвійські прикордонники фіксують, як білоруські прикордонники роблять у кордоні дірки.

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