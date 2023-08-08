Пентагон про атаки дронів на російські кораблі: Нехай про це говорять українці, вони зараз борються проти окупантів

У Міноборони США не стали коментувати нещодавні атаки дронів на російські кораблі у Чорному морі.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він сказав, що "не буде вдаватися до розмов про українські операції або ймовірні українські операції".

"Нехай про це говорять вони. Я скажу ще раз, що ми визнаємо, що Україна зараз перебуває в осередку боротьби з окупантами", - зазначив Райдер.

Він також запевнив, що США "продовжують зосереджуватися на наданні" Києву допомоги у сфері безпеки, якої той потребує, "щоб мати змогу вести контрнаступ і захищати свою територію".

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"Але що стосується повідомлень у пресі про безпілотники за лінією фронту, то мені просто нічого щодо цього сказати", - підсумував Райдер.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

Також СБУ підірвала великий нафтовий танкер РФ "SIG", який транспортував паливо для російських військ.

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