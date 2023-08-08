Новини • Війна

Посол США в ОБСЄ Карпентер про контрнаступ ЗСУ: Все лише починається. Треба почекати кілька місяців

5 23438
Посол США в ОБСЄ Карпентер про контрнаступ ЗСУ: Все лише починається. Треба почекати кілька місяців
Ще є багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься український контрнаступ. Потенціал для успіху є.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що "все лише починається" ("it's early days"), як ми говоримо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступальних бойових дій вимагає більше ресурсів, особливо людських, ніж оборона, і оскільки росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко. Насправді буде дуже і дуже складно", - зазначив Карпентер.

Він додав, що на даному етапі складно робити занадто багато прогнозів.

"Але, безумовно, потенціал для досягнення успіху Україною є. І якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. То ж подивимося, як все буде відбуватися протягом наступних кількох місяців", - додав представник США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ складний. В наших очах втома, але в очах ворога - страх, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Якшо добавите Атакамсів -- все набагато пришвидчиться
  • Darnytsya Kyiv
    Шановний Пане Карпентер!
    Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
    Слава ЗСУ!
  • nav svargi
    Треба почекати кілька місяців....treba pozakrivati ******* , ta dopomogati ZSU. osj to sho treba.🤬
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини