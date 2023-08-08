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Суд заарештував військкома, який безпідставно виплатив майже 1 млн грн підлеглим

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Суд заарештував військкома, який безпідставно виплатив майже 1 млн грн підлеглим
За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

"Встановлено, що у 2022 році, перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. В результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Військкому інкримінується перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що голова обласного військкомату на Запоріжжі безпідставно виплатив 1 млн грн підлеглим.

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov a510eb23
    а якби він виплатив 36 млрдів, то працював би , як і рєзнікав.
  • Оксана Руденко 18789844
    Саме так,ще й послом десь призначили.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    А чому тих військових не арештовують - які получили неправомірну виплату?
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