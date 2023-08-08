Україна має зброю власного виробництва для ударів по території Росії, - Данілов
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 8 серпня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
"Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - уточнив він.
Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".
Водночас він прогнозує, що попри події у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.