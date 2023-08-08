У ставку-охолоджувачі ЗАЕС зафіксоване незначне зниження рівня води, - "Енергоатом"

Станом на 09:00 8 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,22 м.

Про це повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"У "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, рівень води становить 17 м 10 см. У "холодному" - 10 м 82 см", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на 1 серпня рівень води в ставку-охолоджувачі становив 16,30 м.

В "Енергоатомі" запевняють, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

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