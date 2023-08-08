Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun у зоні бойових дій. ФОТО

Українським розвідникам передали для тестування у зоні бойових дій новий український БПЛА SpyGun після тилових випробувань.

Про це пише Головне управління розвідки МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню", - пояснюють у ГУР.

БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

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Зазначається, що комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.

"Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів. Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора", - додають у ГУР.

Час польоту без посадки ― 120-160 хв.

Максимальна висота польоту ― 1500 м.

Робоча висота ― 500-600 м.

Швидкість ― 90 км/год.

Камери ― курсова онлайн та GoPro.

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Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", - зазначають у ГУР.