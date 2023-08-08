Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun у зоні бойових дій. ФОТО
Про це пише Головне управління розвідки МОУ, передає Цензор.НЕТ.
"Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню", - пояснюють у ГУР.
БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.
Зазначається, що комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.
"Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 кілометрів. Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора", - додають у ГУР.
- Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
- Максимальна висота польоту ― 1500 м.
- Робоча висота ― 500-600 м.
- Швидкість ― 90 км/год.
- Камери ― курсова онлайн та GoPro.
Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.
"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", - зазначають у ГУР.